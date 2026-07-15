Художник Анатолий Заславский умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

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Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников.

— Его уход — невосполнимая потеря для всего художественного сообщества Петербурга. Вечная память Мастеру, — говорится в заявлении союза в VK.

Заславский родился в 1939 году в Киеве. Он закончил Киевскую среднюю художественную школу, затем учился в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной, где окончил отделение монументальной живописи.

Его работы украшают общественные здания в Санкт-Петербурге, Гатчине, Калининграде и других городах. С 1977 художник являлся членом секции монументального искусства СПбСХ. В 2008 году Заславского наградили Серебряной медалью Академии художеств РФ.

Также художник основал объединение «Безнадежные живописцы». Его участники представляли свои работы на выставках в Санкт-Петербурге. Работы самого Заславского выставлялись в Петербурге, Москве, США и Израиле.