На Урале приостановили работу частного детсада из-за нарушения санитарных норм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Академический районный суд Екатеринбурга приостановил работу частного детского сада "Премьер" на 90 суток из-за нарушений санитарных и эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Академический районный суд Екатеринбурга приостановил работу частного детского сада "Премьер" из-за грубых нарушений санитарных норм. <…> С учетом характера и степени общественной опасности выявленных нарушений, создающих реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, количества нарушений, а также наличия прямой причинно-следственной связи между несоблюдением санитарных требований и ростом заболеваемости среди воспитанников дошкольного учреждения, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности детского сада на 90 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда уточнили, что проверка детсада началась из-за случаев заболевания энтеровирусной инфекцией среди воспитанников. В учреждении были выявлены нарушения санитарного режима, которые могли привести к распространению заболевания среди детей и персонала.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по региону передало в суд материалы о запрете деятельности детского сада. По данным ведомства, в учреждении отсутствуют кладовые с холодильниками для хранения пищи, а сами продукты складировались в негигиеничных условиях. Кроме того, у сотрудников не было медицинских книжек и других документов о прохождении профосмотров.