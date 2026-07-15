Швыдкой прокомментировал наказание Венецианской биеннале из-за павильона России
Европейская комиссия приостановила финансирование Венецианской биеннале современного искусства до 2028 года включительно. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ежегодное финансирование Венецианской биеннале со стороны ЕС составляло 2 млн. евро.
Эту цену Венецианская биеннале заплатила за независимость своих решений.
"Биеннале - не суд; это сад мира, - сказал президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко на пресс-конференции накануне открытия биеннале. - Мы не можем закрывать его, не можем прибегать к бойкоту как к автоматической реакции. Мы должны обсуждать. Мы можем не соглашаться, и мы делаем это решительно".
Речь шла о проектах, показанных в национальных павильонах России, Израиля, США. В частности, президента биеннале обвиняли в том, что этот показ нарушает санкции Европейского союза, принятые против России.
Конфликт, в центре которого оказались национальные павильоны этих стран, развивался сразу на трех уровнях.
Внутри самой биеннале его результатом стала отставка жюри и изменение формата решения о вручении "Золотого льва". Это решение теперь будет принято в конце биеннале голосованием зрителей.
Внутри Италии он обернулся политическими спорами между министерством культуры Италии и президентом Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, который является заметной политической фигурой в стране. Результатом этого конфликта стали аудиторские проверки Фонда Венецианской биеннале.
На международном уровне в конфликт вступила Европейская комиссия, которая выделяла грант на проведение Венецианской биеннале. И вот итог - отказ от финансирования.
От первого лица
О том, как развивался конфликт, о его уроках размышляет Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству:
- Как только президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко занял позицию несогласия с собственным минкультом и собственным правительством и сказал, что он не будет отменять решение об участии в биеннале проектов, представленных в павильонах Российской Федерации, Израиля и Соединенных Штатов Америки, Еврокомиссия провела проверку Фонда биеннале. Затем последовала проверка комиссия министерства культуры Италии. Проверки должны были выяснить, нет ли нарушения санкций, которые Евросоюз принял против России после февраля 2022 года. Ни Венецианская биеннале, ни президент биеннале не нарушили европейских санкций. Напомню, предпоказ проекта в Павильоне России проходил до открытия биеннале для публики. Это предварительный предпоказ накануне открытия, когда критики, искусствоведы, кураторы, журналисты могут вынести собственное суждение о художественных проектах. Как вы знаете, жюри подало в отставку. Не только из-за участия России, прежде всего члены жюри, которые разделяли пропалестинские взгляды, выступали против участия Израиля. Тем не менее это расценили так, что участие России является для них токсичным. Давление, прежде всего политическое, на президента биеннале усилилось. Еврокомиссия объявила, что если он допустит участие в биеннале национальные проекты в павильонах этих трех стран, и прежде всего России, то биеннале лишится субсидии в два миллиона евро, ежегодно выделяемых Евросоюзом. Очень серьезное давление было оказано и на правительство Италии. Но премьер-министр Италии Джорджи Мелони сказала, что, хотя ей не нравится участие русских в биеннале, однако биеннале является автономной коммерческой организацией, в деятельность которой правительство не имеет права вмешиваться. Позиция Пьетранджело Буттафуоко была ясной. Прежде всего он хотел, чтобы биеннале максимально полно представила искусство самых разных стран. Удобных и не очень. В интервью, которое он давал в конце апреля этого года до открытия биеннале, он заметил, что, хотя эпоха Медичи была обагрена кровью, убийствами, жестокостями, тем не менее в это время в Италии были созданы великие произведения искусства. А в Швейцарии 500 лет царили мир и спокойствие, швейцарцы подарили миру только часы с кукушкой. Я не склонен так оценивать швейцарскую культуру. Швейцария славится не только легендарными марками часов и сырами, но и выдающейся историей, литературой, культурой. Но полемическое замечание Буттафуоко заостряет его позицию, что дело формирования программы - это дело руководителей биеннале, и никого более. Его точка зрения: если биеннале прогнется, то это будет свидетельством того, что она лишена автономности и независимости. Пример такого независимого подхода к формированию программы международных площадок - это урок для всех. Очень важный урок в сегодняшней крайне политизированной жизни. В чем парадоксальность конфликта, свидетелями и участниками которого мы стали? Сколько я занимаюсь международными отношениями в сфере культуры, столько помню, что европейцы и американцы всегда говорили о том, что культура выше политики. Можно сказать, что сегодня мы выступаем с позиции, которую всегда разделяла Европа: культура и искусство выше политики. Я не считаю, что участие российских художников на Венецианской биеннале наносит ущерб кому бы то ни было в Европейском Союзе. Напротив. С моей точки зрения, это участие - попытка сохранить гипотетическую возможность для диалога. Этот потенциал сберегает культура в самые разные времена. Замечу в скобках, что этот потенциал востребован. С мая в павильоне России побывали два миллиона человек, которые посмотрели запись перформанса. Этот знак интереса, на мой взгляд, важен.