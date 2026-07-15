Швыдкой прокомментировал наказание Венецианской биеннале из-за павильона России

Европейская комиссия приостановила финансирование Венецианской биеннале современного искусства до 2028 года включительно. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ежегодное финансирование Венецианской биеннале со стороны ЕС составляло 2 млн. евро.

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Эту цену Венецианская биеннале заплатила за независимость своих решений.

"Биеннале - не суд; это сад мира, - сказал президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко на пресс-конференции накануне открытия биеннале. - Мы не можем закрывать его, не можем прибегать к бойкоту как к автоматической реакции. Мы должны обсуждать. Мы можем не соглашаться, и мы делаем это решительно".

Речь шла о проектах, показанных в национальных павильонах России, Израиля, США. В частности, президента биеннале обвиняли в том, что этот показ нарушает санкции Европейского союза, принятые против России.

Конфликт, в центре которого оказались национальные павильоны этих стран, развивался сразу на трех уровнях.

Внутри самой биеннале его результатом стала отставка жюри и изменение формата решения о вручении "Золотого льва". Это решение теперь будет принято в конце биеннале голосованием зрителей.

Внутри Италии он обернулся политическими спорами между министерством культуры Италии и президентом Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, который является заметной политической фигурой в стране. Результатом этого конфликта стали аудиторские проверки Фонда Венецианской биеннале.

На международном уровне в конфликт вступила Европейская комиссия, которая выделяла грант на проведение Венецианской биеннале. И вот итог - отказ от финансирования.

От первого лица

О том, как развивался конфликт, о его уроках размышляет Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству: