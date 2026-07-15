Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Россию самой терпеливой страной из-за отсутствия жестких ограничений для карт международных платежных систем Visa и Mastercard.

Такое мнение он выразил в своем обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

«Россия все-таки — самая терпеливая страна на свете. (...) Почему мы до сих пор терпим Visa и Mastercard притом, что они на нас насрали, а мы продолжаем поддерживать эти карты — для меня глубочайшая загадка», — сказал Лебедев, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что карты Visa и Mastercard постепенно выводятся из оборота.

Он также предположил, что США в аналогичной ситуации избавились бы от зарубежных платежных систем или же ввели для них строгие ограничения.

Ранее представители банков назвали срок полной замены Visa и Mastercard в России. Отмечалось, что полная замена таких карт в некоторых банках произойдет к 2030 году.