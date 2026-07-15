«Желтый» уровень опасности объявили 15 июля в Московском регионе из-за грозы

«Желтый» уровень опасности из-за грозы с дождем объявили на вторую половину 15 июля в столичном регионе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

— Гроза. Период предупреждения с 12 часов 15 июля до 18 часов 15 июля. В отдельных районах области 15.07 ожидается гроза с дождем. Усиление ветра до 15 метров в секунду, — говорится на сайте центра.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что ночь с 16 на 17 июля температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 12 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20–25 градусов.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова ранее рассказала, что облачная погода без осадков ожидается в столичном регионе в пятницу и субботу, 17 и 18 июля. Так, в пятницу днем столбики термометров поднимутся до плюс 20–25 градусов, а ночью температура опустится до 8–13 градусов. В субботу в ночные часы ожидается от плюс 9 до 14 градусов.

Также Татьяна Позднякова заявила, что интенсивные осадки в столичном регионе постепенно «сходят на нет». По ее словам, в конце недели солнца будет намного больше, однако с северными потоками придет прохладный воздух.