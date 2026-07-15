В пермском зоопарке родились три снежных барсика

Сразу три молодых снежных барса появились в пермском зоопарке. Они родились еще в конце мая, но, соблюдая примету не торопиться в таких случаях, об этом сообщили только сейчас.

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Мать барсят - Аксу, ее в 2019 году спасли от браконьеров в Таджикистане, отец - Снежек, приехал в Пермь из Чехии в 2014 году. Они произвели на свет двух самочек и самца. Малыши здоровы, играют и очень любознательны. Снежные барсы очень редкий вид, сейчас в России их насчитывается порядка 80 зверей.

В зоопарках страны проживает шестнадцать ирбисов, девять из которых появились на свет в зоопарке Перми.

"Это всегда трепетный момент, когда у наших животных появляется потомство, - говорит Анастасия Залога, генеральный директор Пермского зоопарка. - Беременность снежных барсов длится от 90 до 110 дней. Когда мы понимаем, что животное ждет потомство, начинается регулярный мониторинг состояния".

Это уже второе потомство Аксу и Снежека, два года назад у них родилась пара самцов - Кунгур и Юнгур.