Ситуация в Крыму сегодня: атака БПЛА, отключения света, новые ограничения

В ночь на 15 июля украинские БПЛА атаковали территорию Крымского полуострова, система ПВО отражала удары до самого утра. Издание aif.ru рассказало, что известно к этому часу.

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также в ряде регионов было перехвачено и уничтожено 93 беспилотных аппарата. Первые сигналы об опасности поступили около полуночи — угроза фиксировалась для Керченского полуострова, самого Керчи и транспортного перехода через пролив.

Впоследствии зона опасности расширилась на Джанкойский и Ленинский районы, а также прибрежные территории Кубани. Последнее предупреждение об атаках было снято около семи утра.

В Севастополе ввели графики веерного отключения электричества по схеме «два часа без света, шесть — с». Городские власти просят жителей по возможности сократить использование энергоемкой техники. Аварийные бригады трудятся без остановки, но детали восстановительных работ не разглашаются в целях безопасности.

Топливо в городе-герое по-прежнему отпускают по QR-кодам — не более 20 литров на одну машину. На четырех заправках разрешен отпуск до 40 литров. Кроме того, с 14 июля внедрена круглосуточная система приема заявок с автоматическим распределением.

В ряде районов Крыма сохраняются перебои с водой — ограничения действуют в Алуште, Евпатории, Керчи и нескольких районах. В проблемных точках организован подвоз воды.

Движение по Крымскому мосту на время ночной атаки перекрывали, но к утру оно было полностью возобновлено. При этом поезда «Таврия» до 20 июля следуют только до станции Керчь-Южная, откуда пассажиров доставляют автобусами.

Для поддержания связи в условиях отключений электричества на полуострове действует система аварийного роуминга — при пропадании сигнала одного оператора телефон автоматически переключается на другого.

В обесточенные населённые пункты Крыма направят генераторы

Власти Крыма также приняли решение на период ЧС выдавать баллонный газ бесплатно. В первую очередь его получат социально незащищенные категории. Всего на этой неделе планируется распределить около четырех тысяч баллонов. Главам муниципалитетов поручено держать связь с отдаленными селами, где отсутствует мобильная связь, для оперативного решения вопросов жизнеобеспечения.