Климатолог Фаццини объяснил причину аномальной жары в Европе

Причиной рекордных температур в Европе стало вытеснение привычного океанического антициклона субтропическими антициклонами из пустынь. Об этом рассказал преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини.

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Когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказываются очень мощными и простираются на высоту до 6-8 км, отметил ученый.

По его словам, переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия.

"По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой", - цитирует РИА Новости Фаццини.

Он добавил, что раньше над Западной Европой преобладал океанический антициклон, а теперь все чаще доминируют субтропические пустынные антициклоны.

Именно поэтому, пояснил климатолог, нынешние волны жары оказываются столь интенсивными: воздух у поверхности изначально очень теплый, а дополнительный прогрев за счет нисходящих потоков воздуха еще сильнее повышает температуру.

Ранее Массимилиано Фаццини предупредил, что европейская часть России сильнее всего ощутит новую волну экстремальной жары в Европе.