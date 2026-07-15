Принуждение к увольнению — это не обычная просьба работодателя, а потенциальное нарушение трудовых прав. Самое важное в такой ситуации: не принимать решение под давлением, не писать заявление сразу и начать фиксировать происходящее.

Об этом рассказала в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

«Чаще всего давление выглядит как просьба «уйти по-хорошему», угрозы испортить характеристику, навесить дисциплинарные взыскания или оформить прогул», — заявила эксперт.

Она посоветовала не писать заявление об увольнении в состоянии стресса или после устной угрозы.

Кроме того, по словам Саниной, не стоит подписывать документы, смысл которых сотруднику не объяснили.

Специалист порекомендовала попросить давать распоряжения и претензии в письменном виде, а также сохранять переписку, записи разговоров, сообщения, служебные записки и контакты свидетелей.

«Если вас не допускают к рабочему месту, нужно фиксировать этот факт и не ждать, пока его оформят как прогул», — подчеркнула собеседница RT.

Если давление продолжается, можно обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру и в суд, объяснила Санина.

«При этом важно не только жаловаться, но и собирать доказательства: переписку, аудиозаписи, показания коллег, копии приказов и любые документы, подтверждающие давление», — рассказала аналитик.

Если заявление уже подписано, то даже в этой ситуации не всё потеряно, отметила она.

«Российская практика исходит из того, что увольнение по инициативе работника допустимо только при добровольном волеизъявлении, а если добровольность была нарушена, увольнение можно оспорить. В таком споре важно не затягивать: оспаривание увольнения в суде обычно нужно подавать в течение месяца со дня вручения копии приказа, выдачи трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности. Если суд установит принуждение, работника могут восстановить на работе и присудить компенсации», — заключила эксперт.

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