Адвокат рассказала, как наказать обидчика за оскорбление в домовом чате

За оскорбление в домовом чате обидчика можно через суд привлечь как к административной, так и уголовной ответственности, рассказала "РГ" адвокат Виталия Недбай.

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Она пояснила, что судебная практика исходит из того, что распространение оскорбительных сообщений в групповом чате может рассматриваться как публичное. При этом суды оценивают не отдельное слово, вырванное из контекста, а всю ситуацию в целом. То есть они смотрят, кому адресованы сообщения, как они сформулированы, носят ли они унижающий характер, как их воспринимали остальные участники чата.

"Поэтому одно и то же выражение в зависимости от контекста может получить совершенно разную правовую оценку", - подчеркнула адвокат.

Перед обращением в суд она рекомендовала у нотариуса составить протокол осмотра переписки. Зафиксировать переписку не воспрещается и самостоятельно с помощью обычных скриншотов. Затем следует обратиться в прокуратуру с заявлением о привлечении виновного лица к ответственности за оскорбление.

"Именно прокурор возбуждает дела такой категории, после чего материалы направляются мировому судье", - говорит Недбай.

Наказание назначает суд. За оскорбление обидчика могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Однако, если в домовом чате распространялись сведения, которые не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство или деловую репутацию человека, то речь уже может идти о клевете, обратила внимание юрист. Клевета - это распространение заведомо ложных сведений, и за нее наступает уголовная ответственность по ст. 128.1 УК РФ: а это может быть как штраф от 500 тысяч до 5 млн рублей, в зависимости от характера клеветы, так и, например, лишение свободы на срок до пяти лет.

Наконец, если публикации в чате направлены на унижение достоинства человека или группы лиц по определенным признакам, то может возникнуть вопрос о применении ст. 282 УК РФ, обратила внимание адвокат. Закон также предусматривает специальные составы преступлений, связанные с оскорбительными высказываниями, в частности, нарушение права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК РФ), а также в публичном унижении памяти защитников Отечества или ветеранов Великой Отечественной войны (статья 354.1 УК РФ).