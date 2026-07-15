15 июля: какой праздник отмечают в России и мире

15 июля в России с профессиональными праздниками поздравляют акушеров-гинекологов и военных экологов. В мире на эту дату выпадают Дeнь блaгoтвopитeльнocти в coциaльныx ceтях и День мармеладных червячков. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 15 июля — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

Всероссийский день акушера-гинеколога

Профессия акушера-гинеколога существует чуть ли не с начала истории человечества. Древнейшим из известных документов в этой сфере считается древнеегипетский Папирус Кахуна — предположительно, 1850 года до нашей эры.

В России первые законоположения, регламентирующие работу акушеров-гинекологов, Москве и Санкт-Петербурге открылись первые акушерские школы. По сей день акушер-гинеколог — это врач, который наблюдает за здоровьем матери и ребенка во время беременности и в послеродовой период, а также оказывает помощь при родах.

День военного эколога

15 июля 1992 года в России было создано Управление экологической безопасности вооруженных сил РФ. К этому событию и приурочен профессиональный праздник военных экологов.

Специалисты этой сферы изучают влияние военных действий на состояние окружающей среды. Также военные экологи разрабатывают меры по нейтрализации вреда от применения оружия и боевой техники.

Праздники в мире

Дeнь блaгoтвopитeльнocти coциaльныx ceтей

День пожертвований coциaльныx ceтей ежегодно отмечается с 2013 года. Желающие его отметить могут найти одну из благотворительных организаций и направить туда любую комфортную сумму на помощь нуждающимся. Также стоит призвать своих друзей и подписчиков в социальных сетях поддержать акцию — у праздника есть специальный хэштег #SocialMediaGivingDay.

Какие еще праздники отмечают в мире 15 июля

День мармеладных червячков; День демократии и народного единства в Турции; День пожилых мужчин в Кирибати; День смотрения на фонари.

Какой церковный праздник 15 июля

Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Риза Богородицы — одежда, которая, согласно преданию, принадлежала Деве Марии. Считается, что ее Назарет. В доме, где они остановились ночевать, ризу передавали по наследству — после погребения Девы Марии одежда досталась одной из женщин этой семьи по завещанию самой Богородицы.

Легенда гласит, что византийцы выкрали святыню, о чем вскоре узнал патриарх. В 485 году ее торжественно перенесли в храм на берегу Влахернского залива.

День Пожайской иконы Богородицы

Этот чудотворный образ почитается и православными, и католиками. Согласно преданию, в Пожайский Успенский мужской монастырь икона попала из Рима — в 1661 году папа Александр VII отправил ее основателю обители Христофору Сигизмунду Пацу, канцлеру Великого княжества Литовского. В XIX веке монастырь перешел под юрисдикцию православной церкви, в начале Первой мировой войны икону эвакуировали в Москву, а в 1928-м образ вернулся в Литву.

С этой иконой связывают множество чудес. В частности, спасение города Ковно от холеры в конце XIX века.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 июля

День памяти митрополита Московского, Киевского и всея Руси Фотия; Праздник в честь Феодотьевской иконы Богородицы; Праздник в честь Ахтырской иконы Богородицы; День памяти святителя Иувеналия (Ювеналия).

Приметы на 15 июля

Сычи громко кричат в лесу— к богатому урожаю; Западный ветер подул — к дождливой погоде; Утром по воде стелется туман — к ясному дню; Первые желтые листья на деревьях предвещают раннюю осень.

Кто родился 15 июля

Дайан Крюгер — немецкая актриса, бывшая фотомодель. Наиболее известна по ролям в фильмах «Троя» (2004), «Сокровище нации» (2004), «Господин Никто» (2009), «Бесславные ублюдки» (2009) и «Ангелы получше» (2014). Актриса также снималась в криминальном сериале «Мост».

Форест Уитакер — американский актер, режиссер и продюсер. Широкую известность он обрел после выхода фильма «Последний король Шотландии» — Уитакер Вьетнам» и другим картинам.

Кто еще родился 15 июля

Юрий Айзеншпис (1945-2005) — российский музыкальный продюсер; Терри О’Куинн (74 года) — американский актер; Жанна Эппле (62 года) — российская актриса, телеведущая; Агния Кузнецова (41 год) — российская актриса; Данила Дунаев (45 лет) — российский актер.