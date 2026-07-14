Шурыгина рассказала о своем питании в московском СИЗО

Арестованная за распространение порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) положительно оценила питание в московском СИЗО- 6. Об этом РИА Новости сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский. По словам правозащитника, блогерша находится в карантинной камере и не имеет претензий к администрации или условиям содержания.

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Шурыгина отметила, что несмотря на передачи от подруг, она предпочитает есть пищу из столовой изолятора, называя ее сбалансированной и помогающей поддерживать фигуру. Во время визита представителей комиссии арестованная употребляла в пищу перловую кашу и тушеную рыбу.

Высотский также добавил, что девушка категорически опровергла публикации СМИ о принуждении к мытью полов в камере. Вместо этого Шурыгина объяснила, что заключенные самостоятельно распределяют обязанности и по очереди убирают помещение для поддержания чистоты. Бывшую участницу ток-шоу «Пусть говорят» отправили в СИЗО шестого июля за нарушение условий домашнего ареста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».