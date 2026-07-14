В Саратовской области к детям проник бешеный еж
В одном из сел Саратовской области к детям проник бешеный еж.
Как сообщает областная детская клиническая больница, животное зашло во двор, где находились сестры 1 года и 8 лет.
Девочки начали играть с ежом, а на следующее утро их мама увидела, что животное умерло.
Насторожившись, селянка отвезла мертвого ежа в профильное медучреждение. Там и выяснилось, что причиной гибели стало бешенство.
Всем, кто контактировал с ежом, назначили антирабическую терапию.