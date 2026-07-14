В Саратовской области к детям проник бешеный еж

В одном из сел Саратовской области к детям проник бешеный еж.

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Как сообщает областная детская клиническая больница, животное зашло во двор, где находились сестры 1 года и 8 лет.

Девочки начали играть с ежом, а на следующее утро их мама увидела, что животное умерло.

Насторожившись, селянка отвезла мертвого ежа в профильное медучреждение. Там и выяснилось, что причиной гибели стало бешенство.

Всем, кто контактировал с ежом, назначили антирабическую терапию.