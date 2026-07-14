Блогеры теряют деньги на иностранных сервисах

Рекламные бюджеты российских блогеров уходят с зарубежных интернет-площадок в пользу отечественных платформ — об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на годовой отчет «Российский рынок интернет-рекламы в 2025 году» на основе данных Единого реестра интернет-рекламы.

Согласно отчету, на рынок повлияли ограничительные меры в отношении зарубежных площадок, а также поправки в Закон о рекламе. Эти факторы подтолкнули блогеров к переходу на российские платформы.

Отмечается, что объем размещений в социальных сетях во втором квартале 2025 года вырос на 84,6% — до 16,3 миллиардов рублей. В третьем квартале он вырос еще на 5,2% и составил уже 17,2 миллиардов. При этом, бюджеты зарубежных соцсетей упали на 23,9%, тогда как бюджеты российских выросли на 10,5%.

Кроме того, в четвертом квартале прошлого года было замечено снижение рынка по зарубежным соцсетям, включая Instagram и YouTube. Это снижение составило 29,4% — до 1,3 миллиарда рублей. Одновременно с этим, российские соцсети показали рост. Платформы «ВКонтакте», Rutube, Dzen и «Одноклассники» показали повышение рынка на 15,7% — до 17,7 миллиарда рублей. Общий объем размещений составил 19 миллиардов рублей.