В Москве оштрафовали востоковеда Сулейманова* за нарушение закона об иноагентах

Тимирязевский районный суд столицы оштрафовал на 30 тысяч рублей востоковеда Руслана Сулейманова* за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Мужчину привлекли к ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о своей деятельности в уполномоченный орган.

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Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Тимирязевский районный суд города Москвы 14 июля 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, Сулейманова* Руслана Вахидовича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчину признали иноагентом в РФ в октябре прошлого года. Причиной послужило распространение Сулеймановым* недостоверной информации о решениях российских властей. Он также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее за нарушение закона об иноагентах оштрафовали журналистку Жанну Агалакову*. Женщину обязали выплатить 50 тысяч рублей. Это не первый раз, когда ее привлекают к ответственности. В ноябре 2025-го журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей за подобное правонарушение.

*Признаны иноагентами.