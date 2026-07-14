Мать ребенка, погибшего при атаке дронов в Егорьевске, вышла из комы

Жители подмосковного Егорьевска Игорь и Ольга, у которых младший сын погиб в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышли из комы. Мужчине предстоит длительное лечение стопы и восстановление организма.

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Об этом во вторник, 14 июля, сообщила близкая пострадавшей семьи.

— К нему приезжают родные и друзья, получается отвлекать и смеяться. Он большой молодец, не падает духом и держится ради Оли и Миши (старший сын в семье — прим. «ВМ»). Все, что я могу сообщить на данный момент, это то, что Оля вышла из комы, а близкие люди постоянно находятся с ней, — рассказала женщина.

Мать Ольги в разговоре подтвердила информацию о том, что ее дочь вышла из комы, но отметила, что она еще не скоро сможет говорить, передает Msk1.ru.

30 июня в результате атаки украинских дронов на Егорьевск загорелся частный дом, в результате чего пострадали два взрослых и два ребенка. Шестимесячный малыш скончался по пути в больницу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким ребенка.