Журналистку Агалакову* оштрафовали на 50 тысяч за нарушение закона об иноагентах

Савеловский районный суд столицы оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* на 50 тысяч рублей из-за непредоставления или несвоевременного предоставления иностранным агентом данных о своей деятельности в Минюст РФ.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Савеловский районный суд города Москвы 14 июля 2026 года признал виновной Агалакову* Жанну Леонидовну в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

В ноябре прошлого года журналистка получила штраф за нарушение закона об иноагентах. Тогда тот же суд обязал женщину выплатить 30 тысяч рублей.

Агалакову* внесли в реестр иноагентов в феврале прошлого года. По данным Минюста, она выступала против проведения специальной военной операции на Украине и распространяла фейковую информацию о решениях и политике российских властей.

*Внесена в перечень иностранных агентов.