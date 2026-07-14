В Ирбите ввели режим ЧС

Буквально только что было принято решение о введение на территории Ирбитского муниципального образования режима ЧС: он действует с 15.00 по местному времени 14 июля.

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«Мониторим изменения уровня воды в Нице. Последние данные - его высота достигла отметки 741 сантиметр», - сообщил Николай Юдин, глава городского округа.

Он отметил, что существенно это на работу спасателей и предприятий не повлияет, так как город уже две недели как принимает меры для безопасности жителей - с момента, как начали поступать поступать первые прогнозы о неблагоприятном развитии паводковой ситуации.

«Для эвакуируемых горожан мы дополнительно разворачиваем еще один ПВР на лыжной базе в Сосновой роще. Уже сегодня он будет готов принимать всех желающих покинуть зону затопления. Кроме того, сегодня в город прибудет дополнительная группировка «Службы спасения» в составе 10 человек и двух лодок», - подчеркнул мэр.