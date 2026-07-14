Завершился финал конкурса «Лучший наставник в походе»

С 7 по 13 июля состоялся финал второго сезона всероссийского туристско-краеведческого конкурса Русского географического общества «Лучший наставник в походе». Заключительный этап прошел на территории природного парка «Оленьи ручьи» в Свердловской области.

© Русское географическое общество

Конкурс РГО «Лучший наставник в походе» — масштабный проект, который объединяет педагогов из разных уголков страны, имеющих большой опыт организации путешествий с детьми. Это учителя не только географии, но и смежных дисциплин, а также педагоги дополнительного образования, увлеченные и умеющие увлечь за собой!

Второй сезон обновил рекорд прошлого года: количество участников выросло, а их география расширилась. На конкурс поступило 554 заявки из 58 регионов страны (в первом сезоне — 487 заявок из 45 регионов). Из 64 претендентов были отобраны 12 финалистов, которые представили авторские проекты для подростков от 11 до 17 лет.

«Пойти в поход — лучший способ по-настоящему полюбить и понять свою страну, ее географию, историю, истинную культуру. Главное, чтобы рядом был опытный и творческий наставник, готовый делиться знаниями. Конкурс показывает, что в нашей стране такие люди есть! И мы рады, что помогаем им воплотить в жизнь свои идеи, распространить походную культуру среди детей», — отметил председатель оргкомитета конкурса, Первый заместитель Исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Конкурс уже во второй раз показал, каким разнообразным может быть изучение природы: в формате однодневного или многодневного путешествия, полевого лагеря или даже урока-путешествия — новой номинации, созданной во втором сезоне исключительно для учителей географии. «Новая номинация призвана раскрыть творческий потенциал преподавателя вне привычных стен, ведь именно учитель становится проводником между школьной программой и удивительным миром вокруг», — подчеркнула куратор конкурса РГО «Лучший наставник в походе» Людмила Травина. Педагоги представили разные темы урока-путешествия: метеорологическое наблюдение, изучение туристско-рекреационного потенциала родного края и даже поиск ответа на вопрос «Откуда берутся ветер и облака?».

© Русское географическое общество

Работу финалистов оценивали эксперты РГО, сменявшие друг друга каждый день — для максимальной объективности.

«Путешествия — это лучший способ познать жизнь, быть самостоятельным, работать в команде, разжечь костер, не бояться промочить ноги во время дождя, дойти до намеченной цели и при этом еще много чего увидеть вокруг. Увидеть глазами будущего профессионального естествоиспытателя — географа, биолога. Вот все эти качества должен прививать наставник. У финалистов были все эти качества, они их ярко проявили», — отметил эксперт номинации «Однодневное путешествие», член Ученого совета РГО, заведующий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Наумов.

Дожди и штормовое предупреждение не испортили настроение ни наставникам, ни их подопечным — 80 школьникам из Москвы. Многодневное путешествие ограничили одной ночевкой, что не помешало ребятам проходить в день до 15 км и узнать, как в местах, где не ловит телефон, связаться с помощью рации и мобильного приложения, кодирующего текст в звуки азбуки Морзе.

Практики наставников в походе прошли испытание в реальных условиях первозданной природы. Впереди объявление победителей, которое состоится осенью.