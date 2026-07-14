Кита пытаются спасти у острова Путятина в Приморье

У острова Путятина в Приморском крае пытаются спасти кита, который запутался в рыболовных сетях и веревках. По словам волонтеров, животное получило травму плавника, из-за чего у него открылось кровотечение.

© Вечерняя Москва

Отдыхающие заметили млекопитающее, однако самостоятельно освободить его не смогли: веревки слишком плотно опутали тело кита. Из-за этого ему становится все труднее подниматься к поверхности, чтобы дышать.

Волонтеры оценивают состояние животного как критическое. По их словам, спасательную операцию осложняют акулы, замеченные в районе происшествия, а также приближающийся шторм.

Для срочного прибытия специалиста местные жители организовали сбор средств. Необходимая сумма практически собрана, сейчас решаются вопросы с транспортировкой и размещением спасателя во Владивостоке, передают «Вести:Приморье».

13 июня появилась информация о том, что горбатого кита, застрявшего в сетях у берегов Мурманской области, удалось спасти. Волонтеры-спасатели из группы «Друзья Океана» назвали его Петром. Кита заметили у побережья Териберки, рядом с островом Кильдин. При этом спасатели долго не могли выйти в море из-за плохой погоды.