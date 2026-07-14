«А посуду кто помоет, ИИ?» 89% россиян имеют положительный опыт взаимодействия с нейросетями в быту. Исследование Rambler&Co

Для большинства генеративные модели уже стали удобным повседневным инструментом, но 23% запретили лезть в личное.

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16 июля 2026 отмечается Всемирный день искусственного интеллекта. В преддверии нового праздника медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет пользователей, в каких повседневных задачах они уже готовы использовать ИИ-помощников, в чем они не хотят делегировать решения и какой формат взаимодействия с нейросетями кажется им наиболее комфортным.

Самым естественным сценарием использования искусственного интеллекта оказались информационные вопросы. 40% опрошенных россиян готовы обращаться к ИИ-помощникам за советами и объяснениями сложных тем «по простому». Еще 16% видят пользу в обучении и развитии – например, в учебе, языках и освоении новых навыков. 14% необходима помощь для планирования дня, списков дел и напоминаний. 6% отметили ассистирование в покупках и решении бытовых задач, столько же (6%) – в поиске развлечений на вечер, досуга или путешествий в целом. Еще 18% выбрали вариант «все вышеперечисленное», то есть воспринимают нейросети как универсальный инструмент для самых разных повседневных сценариев.

При этом в вопросе границ делегирования аудитория демонстрирует достаточно зрелый подход. 39% заявили, что у них нет жестких предубеждений к умным сервисам по всем темам, если сохраняются контроль и возможность перепроверить результат. 38% отметили, что ИИ-советы ценны по финансам, инвестициям, юридическим вопросам и здоровью/лечению. 23% кое-что пока решили оставить себе и не делегировать нейросетям – это общение с близкими и вопросы отношений.

Опыт взаимодействия с такими сервисами у большинства уже есть. Так, 45% участников опроса сообщили, что недавно начали пользоваться ИИ помощниками. 30% уже делают это постоянно, а еще 14% продолжают экспериментировать и искать оптимальный для себя формат. Только 11% рассказали о неудачном опыте.

Главное условие комфортного использования ИИ в быту – не скорость сама по себе, а понятность и управляемость. 35% респондентов говорят, что для них нужна четкая граница: сервис предлагает варианты, а решение принимает человек. Еще трети (33%) важно увидеть, на чем основан ответ – источники, логические рассуждения. Простоту интерфейса ценят 12% пользователей, возможность сохранять историю и опыт для будущих запросов – 11%, а понятные настройки приватности и хранения данных главным фактором назвали 9%.

44% воспринимают умных помощников хорошим инструментом, но не панацеей от всех бед. 26% надеются, что люди постепенно не растеряют навыков самостоятельности. Почти каждый пятый (19%) относится к нейросетям позитивно и видит в них прежде всего экономию времени и сил на рутине. И только 11% признаются, что пока не нашли для себя большой реальной пользы.

Самым комфортным форматом взаимодействия с ИИ для пользователей оказалось универсальное приложение – так ответили 46% участников опроса. Еще 31% предпочли бы несколько отдельных сервисов (ИИ-агентов) под разные задачи – финансы, здоровье, обучение, покупки. Интеграция в привычные сервисы – СМИ, почту, календарь – без отдельного бренда кажется удобной для 13% респондентов, а размещение ИИ в уже знакомом приложении вроде банка или маркетплейса – для каждого десятого (10%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 3 по 13 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей по всей России, из которых 51% мужчин и 49% женщин.