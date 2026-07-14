В Минпросвещения рассказали, когда школьникам могут отказать в приеме в 10-й класс

Ученика могут не принять в 10-й класс при отсутствии свободных мест в школе, а также если он не прошел индивидуальный отбор в профильный класс. Об этом сообщает РИА Новости 14 июля со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

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Если причиной отказа в приеме является отсутствие в конкретной школе свободных мест, родителям ученика нужно обращаться в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, чтобы решить вопрос о его устройстве в другую школу.

Как отметили в Минпросвещения, школа вправе организовать индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам в классах с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. И в случае, если выпускник 9-го класса не прошел успешно этот индивидуальный отбор, ему обязаны предоставить место в данной школе в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе.

Ранее «Парламентская газета» писала, что Госдума приняла закон, согласно которому дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы получат право на первоочередной прием в государственные и муниципальные детские сады и школы.