Стартовал Международный фестиваль "Балет на Байкале. Бурятия"

В Улан-Удэ начался V Международный фестиваль "Балет на Байкале. Бурятия" - одно из самых зрелищных летних событий региона. Его открыл легендарный балет "Красавица Ангара", сообщает пресс-служба правительства республики.

На сцене вместе с артистами Бурятского театра оперы и балета выступают приглашенные звезды. Партию Ангары исполняет прима-балерина театра "Кремлевский балет", заслуженная артистка России Екатерина Первушина. В роли Енисея - солист Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Денис Дмитриев.

Ведущим фестиваля стал народный артист России Андрис Лиепа.

В юбилейный год фестиваль впервые проходит сразу на двух площадках. 14 и 15 июля зрителей приглашает Бурятский театр оперы и балета. А 17 и 18 июля фестиваль продолжится на берегу Байкала, в местности Пески. Здесь под открытым небом пришедшие увидят ведущих артистов Большого и Мариинского театров, театра "Кремлевский балет", Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Новосибирского театра оперы и балета. Кроме того, выступят солисты Монголии и Бурятского театра оперы и балета.