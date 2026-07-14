Сочи четвертый раз за сутки закрыл небо для самолетов

Воздушная гавань Сочи продолжает работать в условиях повышенной нестабильности. Росавиация сообщила, что ограничения на прием и отправку воздушных судов вводятся уже в четвертый раз за сутки.

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По информации ведомства, предыдущие запреты действовали менее часа и также были направлены исключительно на обеспечение безопасности полетов.

Пассажирам настоятельно рекомендовано отслеживать актуальное расписание у авиаперевозчиков. В Росавиации подчеркнули, что все принятые меры носят временный характер.

Информация о возобновлении штатной работы будет публиковаться незамедлительно. Причины многократного введения запретов — угрозы атаки БПЛА.