Волонтеры вернули в Японское море тюленя, проплывшего 120 километров по реке

Волонтеры вернули в Японское море молодого тюленя, который заплыл в реку Раздольную и преодолел по ней почти 120 километров. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил участник спасательной операции и волонтер центра «Тюлень» Юрий Смитюк.

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— Молодую ларгу, которая вместо моря отправилась исследовать реку Раздольную, удалось благополучно вернуть в естественную среду обитания после путешествия длиной около 120 километров. По словам специалистов реабилитационного центра «Тюлень», она, вероятно, увлеклась охотой на рыбу в Амурском заливе и незаметно для себя поднялась вверх по течению реки, — приводит слова Смитюка ТАСС.

В июне специалисты автономной некоммерческой организации «Сердце морей» выпустили в Балтийское море семь тюленей, прошедших курс реабилитации. Животные были возвращены в природу на побережье национального парка «Куршская коса». У многих поступивших на реабилитацию в этом сезоне тюленят были серьезные травмы.

Ранее неравнодушные жители поселка Солзан в Иркутской области спасли детеныша нерпы, оставшегося без материнской опеки. Малыша обнаружили 16 марта мужчины, катавшиеся на снегоходах. Нерпенок был совсем крошечным и родился буквально за несколько дней до этого.