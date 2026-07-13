В российском регионе электричества нет уже почти две недели
Глава Крыма Сергей Аксенов в своём канале в «Максе» сообщил, что в ряде населённых пунктов полуострова электроснабжение отсутствовало более 12 суток.
Для предотвращения повторения подобных ситуаций власти приняли решение о закупке автономных генераторов.
По словам Аксенова, график поставок оборудования уже утверждён. В первую очередь генераторы направят в те населённые пункты, которые столкнулись с наиболее длительными перебоями в подаче электричества — в некоторых из них свет не давали почти две недели.