В российском регионе электричества нет уже почти две недели

Глава Крыма Сергей Аксенов в своём канале в «Максе» сообщил, что в ряде населённых пунктов полуострова электроснабжение отсутствовало более 12 суток.

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Для предотвращения повторения подобных ситуаций власти приняли решение о закупке автономных генераторов.

По словам Аксенова, график поставок оборудования уже утверждён. В первую очередь генераторы направят в те населённые пункты, которые столкнулись с наиболее длительными перебоями в подаче электричества — в некоторых из них свет не давали почти две недели.