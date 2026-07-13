Путин вручил награду «Все для Победы!» охранникам из Старобельска, спавшим студентов

Президент России Владимир Путин лично вручил кубки Общероссийского народного фронта в специальной номинации «Все для Победы!» двум сотрудникам охраны старобельского колледжа - Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину, которые проявили героизм во время обстрела общежития со стороны ВСУ.

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Торжественная церемония вручения наград победителям специальной номинации «Все для Победы!» состоялась в Национальном центре «Россия».

В ночь трагедии в здании находилось 86 человек. В результате 21 погиб и более 60 ранены. Охранники оставались под обстрелом до конца - открыли ворота, прокладывали безопасные маршруты эвакуации и выводили ребят. Раненых девушек выносили на руках, одну извлекли из-под завала. Им удалось спасти около 30 жизней.

Напомним, что 22 мая 2026 года украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).