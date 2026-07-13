Популярный российский блогер назвал Макрона куколдом всемирного масштаба

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!» поиронизировал над президентом Франции Эммануэлем Макроном. О европейском политике он высказался в обзоре новостей, выложенном в «VK Видео».

Васильев прокомментировал неловкую ситуацию, в которую Макрон попал на саммите НАТО, когда первая леди Турции Эмине Эрдоган не дала ему поцеловать свою руку.

«Вообще, Макрон — это куколд всемирного масштаба, его унижают все», — сказал он и напомнил, что ранее президент Франции публично получил пощечину от жены.

Блогер также предположил, что Макрон старается показать себя мужественным, к примеру, занимается боксом, именно из-за того, что часто предстает на публике в невыгодном свете.

Ранее эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила, в чем Макрон был не прав, когда пытался поцеловать руку жене турецкого президента. При этом специалистка сочла, что говорить о неуважительном жесте по отношению к первой леди Турции нельзя.