Названа дата похорон народного артиста РФ Юрия Смирнова

Похороны народного артиста РФ актера труппы Театра на Таганке Юрия Смирнова пройдут 16 июля на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения.

"Похороны состоятся 16 июля на Троекуровском кладбище в 13:00 по Москве", - сказала собеседница агентства. Церемония прощания пройдет в Театре на Таганке в 11:00 на Основной сцене.

Ранее в Театре на Таганке рассказали ТАСС, что Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Смерть народного артиста стала для труппы неожиданностью: актер до последнего выходил на сцену, в августе должен был состояться показ спектакля с его участием. Наиболее вероятной причиной смерти в семье мастера считают инсульт.