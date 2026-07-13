В Приморье прооперировали двух подростков, пострадавших при обрушении пирса

В Приморском крае врачи прооперировали двух подростков, пострадавших при обрушении пирса в Артёме.

Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, операции прошли успешно, жизни детей ничто не угрожает.

«Поправятся. Всё будет хорошо у ребят», — сообщили в ведомстве.

Как стало известно, мужчина и трое подростков пострадали в результате обрушения пирса на пляже в Артёмовском городском округе в Приморском крае.

Выяснилось, что пирс находится в частной собственности.

Сообщалось, что в момент обрушения пирса под ним купались люди. Одна девочка нахлебалась воды и начала тонуть — её успели спасти, а мальчику оторвало палец.

В Министерстве здравоохранения Приморского края заявили, что подросток, у которого оторвало палец в результате обрушения пирса в бухте Муравьиной в приморском городе Артём, находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.