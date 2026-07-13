В Приморье прооперировали двух подростков, пострадавших при обрушении пирса
В Приморском крае врачи прооперировали двух подростков, пострадавших при обрушении пирса в Артёме.
Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, операции прошли успешно, жизни детей ничто не угрожает.
«Поправятся. Всё будет хорошо у ребят», — сообщили в ведомстве.
Как стало известно, мужчина и трое подростков пострадали в результате обрушения пирса на пляже в Артёмовском городском округе в Приморском крае.
Выяснилось, что пирс находится в частной собственности.
Сообщалось, что в момент обрушения пирса под ним купались люди. Одна девочка нахлебалась воды и начала тонуть — её успели спасти, а мальчику оторвало палец.
В Министерстве здравоохранения Приморского края заявили, что подросток, у которого оторвало палец в результате обрушения пирса в бухте Муравьиной в приморском городе Артём, находится в состоянии средней степени тяжести.
По факту происшествия возбудили уголовное дело.