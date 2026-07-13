Михаил Ефремов вышел на свободу больше года назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а весной 2026-го вернулся к работе в театре, а также принял предложение сняться в новом сериале-антиутопии.

Если карьера Михаила Олеговича постепенно налаживается, то в личной жизни актера полный раздрай. Он развелся с пятой женой Софьей Кругликовой и остался без жилья.

Дело в том, что после развода актер переписал шестикомнатную московскую квартиру в Плотниковом переулке за 200 миллионов рублей на бывшую жену Софью Кругликову и детей, а сам начал жить со своей возлюбленной, актрисой театра "Современник" Дарьей Белоусовой, утверждает SHOT.

Пара арендует квартиру площадью 54 "квадрата" на Садовом кольце. Такая в месяц стоит примерно 250 тысяч рублей. Причем эту квартиру Дарья сняла в конце 2024 года.

Вообще в собственности у Михаила Ефремова осталась только "двушка" на Никитском бульваре и доля в четырехкомнатной квартире на Тверской улице.

Напомним, что в Сети уже несколько лет ходят слухи о романтических отношениях Михаила Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой. Говорят, она не только навещала его, когда он сидел за решеткой, но и годами ждала его возвращения из тюрьмы. Разница в возрасте в 20 лет влюбленных совершенно не смущает.

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