Тайфун "Бави" доберется до Дальнего Востока на этой неделе

На этой неделе Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин ожидают дожди из-за приближающегося супертайфуна "Бави". Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

© Газета.Ru

"Дальневосточные регионы, включая Приморье, Хабаровск и частично Сахалин, столкнутся с резкими изменениями погоды. Остатки тайфуна "Бави", который вызвал сильные непогоды в Китае, движутся в сторону этих территорий", - отметил эксперт.

По его словам, в некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть до 120-140 миллиметров осадков. Шувалов отметил, что на юге и востоке Хабаровского края также ожидаются интенсивные дожди, охватывающие территорию от Хабаровска до Охотска. В связи с этим есть вероятность подтоплений, начиная с вечера 14 и в течение 15-16 июля.

На днях сообщалось об эвакуации более 2-х миллионов человек в Китае в связи с приходом тайфуна "Бави".