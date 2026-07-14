Собянин объявил о завершении строительства школы в Ново-Переделкино

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с будущими педагогами, родителями и учениками школы в районе Ново-Переделкино, строительство здания которой завершилось в 2026 году, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«В новом учебном году пойдете в новую школу. Постарались, чтобы она вам понравилась, новая школа. Она сделана по самым последним стандартам. Здесь есть все: и медиатека, и первоклассные спортивные залы, профильные кабинеты, медицинские классы», – сказал Собянин в ходе общения с будущими учениками нового корпуса и педагогами.

Учащиеся в беседе с мэром рассказали, что уже осмотрели новое здание школы, высоко оценили просторные светлые помещения, интерьер и современное оснащение.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый четырехэтажный учебный корпус на ул. Лукинская рассчитан на 550 учащихся 6–11 классов. Он построен в рамках адресной инвестиционной программы, возведен по индивидуальному проекту. Площадь здания составляет 8,4 тыс. кв. м.

В здании разместили учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком, зал для мероприятий, большой спортивный зал с раздвижным занавесом для возможности одновременного проведения занятий нескольких классов, малый спортзал. Кроме того, в школе предусмотрены медиатека, студия хореографии, ИТ-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования. Часть учебных пространств оборудована трансформируемыми перегородками – это позволяет адаптировать кабинеты под разные форматы занятий и мероприятий.

Новое здание войдет в состав школы №1238 и примет своих первых учеников 1 сентября 2026 года. В нем будут реализовываться городские проекты предпрофессионального образования: «Психолого-педагогический класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе» и «Естественно-научная вертикаль».

В материалах также сообщается, что начиная с 2011 года в Москве было построено 732 объекта образования, включая 502 детских сада и 230 школ. Из них за счет городского бюджета – 347 объектов, за счет внебюджетных средств – 385 объектов. В планах на 2026 год открыть в Москве более 60 объектов образования.