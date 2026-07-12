Ураганы, смерчи и ливни обрушились на российские регионы

Сразу два мощных циклона столкнулись в выходные в регионах Центральной России: "Бернадетт" - с Балтийского моря и "Каспиец" - с Каспийского. Это вылилось в то, что залило Рязанскую, Воронежскую области, ураган пронесся в Калуге, там повалило сотни деревьев. В одном из районов Подмосковья смерч срывал крыши домов. В Москве подтопило станцию метро, из-за падения деревьев в столице останавливались трамваи.

© Российская Газета

Стихия с мощными ливнями и грозами бушевала девять часов почти без передышки и в Петербурге. Соцсети петербуржцев заполнили видео молний невероятного малинового цвета и превратившихся в реки улиц. Городская ливневая канализация за сутки приняла свыше четырех миллионов кубометров сточных вод - в два раза больше нормы. На многих участках лужи доходили до окон машин. На Университетской набережной из-за плохой видимости легковушка съехала в Неву и утонула - женщине, которая была за рулем, удалось выбраться с помощью прохожих.

В Петербурге из-за плохой видимости легковушка съехала в Неву, женщину-водителя спасли прохожие.

Из-за грозового фронта одиннадцать самолетов, направлявшихся в Пулково, ушли на запасные аэродромы. Был задержан и вылет девятнадцати рейсов из Петербурга. В Ленобласти не обошлось без жертв. Две женщины ушли кататься на сапах по Финскому заливу. С прогулки они не вернулись. Спасатели обнаружили их тела, обе погибли во время урагана.

В Тульской области отключение света из-за непогоды произошло в 13 районах. В Калужской области шквалистый ветер оборвал линии электропередачи. Было повалено около 300 деревьев. В районе рязанского села Дубровичи из-за ненастья пострадали три человека: ветер повалил деревья прямо на них.

Между тем на Урале дожди, не прекращающиеся уже второй месяц, смывают мосты и дороги. В некоторых населенных пунктах пришлось эвакуировать жителей. Сразу в пяти муниципалитетах Свердловской области перекрыто движение по нескольким автодорогам. Местные жители вывозят из зон паводка домашнюю скотину - коз и свиней - на лодках.

В Пермском крае затопило горное село Кын. Был эвакуирован 21 человек. Во время паводка пропала жительница Кына, ее сейчас ищут. Прогнозы метеорологов пока неутешительны. На Урал идут циклоны, снова несущие проливные дожди и сильный ветер. По предположениям синоптиков, такая погода может сохраниться вплоть до конца июля.