В России начнут маркировать частные клиники и магазины

В России планируют внедрить систему маркировки частных медицинских организаций и магазинов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

По его словам, ЦРПТ совместно с «Общественной потребительской инициативой» прорабатывает пилотный проект в Москве. Предполагается, что на входе в медицинские организации будут размещать наклейки с QR-кодом. После сканирования пользователи смогут открыть цифровую карточку учреждения, содержащую сведения о его документации и работе в системе маркировки.

Как отметил Дубин, при оценке организаций будут учитываться наличие действующей лицензии на медицинскую деятельность, регистрация в системе «Честный знак», а также проведение операций с лекарственными препаратами в системе за последние месяцы. Такой публичный цифровой профиль позволит пациентам быстро проверить добросовестность учреждения и снизить риск обращения в нелегальную клинику.

Аналогичный эксперимент проводится и для магазинов. В настоящее время в Москве в пилотном проекте участвуют около 40 торговых точек. По словам главы ЦРПТ, наличие такой маркировки должно стать для покупателей признаком прозрачной работы магазина и повысить уровень доверия к нему.