Росавиация: Внуково и Домодедово работают по согласованию

Работа аэропорта Чебоксар ограничена, а Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере "Макс".

В ведомстве уточнили, что аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней". Там предупредили, что меры могут вызвать корректировки в расписании рейсов.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", — пояснили в Росавиации.

Позднее в ведомстве сообщили о введении ограничений в аэропорту Чебоксар. В то же время во Внуково подобные меры отменили. Перед этим временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели в аэропортах Казани, Калуги, Самары, Ульяновска, Ярославля, Нижнекамска и Бугульмы.

Накануне в Пулково предупредили пассажиров об изменениях в расписании из-за прохождения масштабного грозового фронта со шквалистым ветром.