Вылет рейса из Владивостока в Шанхай задерживается более чем на сутки

Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров авиарейса из Владивостока в Шанхай - его отправление было отложено более чем на сутки из-за погодных условий в аэропорту назначения. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения задержан вылет рейса авиакомпании "Россия" Владивосток - Шанхай, запланированный 11 июля в 23:45 (16:45 мск). Расчетное время вылета 13 июля в 02:45 (19:45 12 июля мск)", - сказано в сообщении в "Максе".

Пассажиры были проинформированы об изменении расписания заранее. По данным транспортной прокуратуры, авиакомпания организовала предоставление гражданам обязательных услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.