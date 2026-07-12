В Петербурге ликвидируют последствия циклона

В Северной столице продолжается ликвидация последствий непогоды. Примерно с 18.00 11 июля на город обрушился циклон с ливнями, грозами и сильным ветром, которые прекратились только глубокой ночью. Во многих районах Петербурга за это время выпало более половины месячной нормы осадков.

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Больше всего осадков - 77 миллиметров при норме в 83 - пролилось на Приморский район, сообщил "Водоканал Санкт-Петербурга". За ним следуют Калининский и Курортный, где зафиксировано примерно 70 миллиметров. Превышающие норму осадки также выпали еще в восьми районах города - Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном.

Городской системе водоотведения пришлось работать в режиме максимальной гидравлической нагрузки вплоть до утра 12 июля. За сутки она приняла свыше четырех миллионов кубометров сточных вод - в два раза больше нормы.

Продолжительный мощный ливень превысил пропускную способность водоприемных устройств и сетей, поэтому на улицах возникали локальные подтопления. Утром 12 июля на многих участках, где вечером и ночью возникли проблемы, она полностью "ушла" в систему водоотведения, в том числе на улице Уточкина, ее пересечении с проспектом Королева, на площадях Сикорского и Комендантской, проспекте Испытателей у станции метро "Пионерская" и на проспекте Энгельса.

Дежурные бригады обеспечивают отвод воды на тех участках, где она до сих пор не принята канализацией - в частности, на пересечении проспекта Королева с проспектом Маршала Новикова и Серебристым бульваром, а также на Коломяжском проспекте.

В "Водоканале" отмечают, что предприятие обслуживает не все территории города. За отдельные участки отвечают застройщики, управляющие компании, дорожные службы и другие организации.

Если на улице сохраняется скопление воды, можно сообщать об этом по телефонам 004 и 576-14-83.

Стихия также отметилась поваленными деревьями, о которых петербуржцы сообщают в соцсетях.

В Ломоносовском районе Ленинградской области, где также бушевала непогода, две женщины ушли кататься на сапах без спасательных жилетов и не вернулись. По сообщению МЧС региона, спасатели нашли тело одной из них, поиски второй пропавшей продолжаются.