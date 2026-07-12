12 июля: какой праздник отмечают в России и мире

12 июля в России отмечают День службы авиационной безопасности и День флага МВД. Во многих странах поздравляют бортпроводников с их профессиональным праздником. Православные в этот день чтут память двух первоверховных апостолов Петра и Павла. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 12 июля — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

День службы авиационной безопасности России

12 июля 1973 года распоряжением Совета Министров СССР было создано ведомство, призванное следить за безопасностью гражданской авиации, то есть предупреждать и пресекать любые попытки угона судов за границу, а также бороться с другими преступлениями.

Вот уже более 50 лет сотрудники службы авиационной безопасности обеспечивают сохранность авиаперевозок, а также защищают жизни и здоровье пассажиров.

Праздники в мире

Вceмиpный дeнь бopтпpoвoдникa гpaждaнcкoй aвиaции

Считается, что первые бортпроводники Германии — с 1928 года на рейсы стали брать специального человека, который заботился о комфорте пассажиров во время полета. Ранее этим занимался второй пилот, что было очень рискованно в плане безопасности полета.

Сначала в бортпроводники брали только мужчин, но уже в 1930 году в США возникла идея Сан-Франциско — Шайенн.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 12 июля

День флага МВД России; День следования по течению; Мeждунapoдный дeнь винa «Кaвa»; День фьорда в Норвегии и Дании; День юриста в Мексике.

Какой церковный праздник 12 июля

Дeнь пaмяти cвятыx пepвoвepxoвныx aпocтoлoв Пeтpa и Пaвлa

Петр и Павел считаются первоверховными апостолами, так как больше других потрудились на благо христианской веры. Считается, что они приняли мученичество в один день, по одной из версий — с разницей в год.

Согласно преданию, Петр был старшим братом апостола Андрея Первозванного — он вышел из простой семьи, не знал грамоты и до встречи с Иисусом был простым рыбаком. В Евангелии Петр упоминается как первый из апостолов, кому явился Воскресший Христос. Церковь почитает его как основателя христианской церкви.

Павел же Рима. Считается, что именно он основал богословие, превратив христианство в полноценную религию.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 июля

День памяти преподобного Паисия Святогорца; День Касперовской иконы Божией Матери; День памяти святителя Григория (Каллидоса).

Приметы на 12 июля

Кукушка кричит — к теплой осени; Жаворонок высоко летает — к ливням; Ил поднялся на поверхность водоемов — через пару дней будет дождь; Заниматься физическим трудом в Петров день — к бедности; На Петра и Павла стоит ждать богатый улов, так как апостолы благоволят рыбакам.

Кто родился 12 июля

Александр Домогаров — российский актер, народный артист России, наиболее известный по сериалам «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого».

Помимо работы в России, Домогаров Польше он принял участие в фильмах: «Огнем и мечом» Ежи Гофмана, «На краю света» Магдалены Лазаркевич и других картинах. Ради ролей актер даже Эрика Густавсона.

Советский и российский режиссер Павел Лунгин прославился благодаря своим фильмам «Такси-блюз» (приз за режиссуру в Каннах), «Остров» (шесть премий «Золотой орел» и шесть премий «Ника»), «Олигарх» и другим картинам. Также он выпускал документальные фильмы за рубежом. С 2008 года Лунгин — народный артист России.

Кто еще родился 12 июля

Полина Максимова (37 лет) — российская актриса, телеведущая; Мишель Родригес (48 лет) — американская актриса; Федор Федотов (31 год) — российский актер; Пабло Неруда (1904-1973) — чилийский поэт и политик, лауреат Нобелевской премии по литературе; Валентина Толкунова (1946-2010) — советская и российская певица, народная артистка РСФСР.