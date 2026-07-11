Народный артист РФ Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни

Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает сайт театра.

О смерти артиста стало известно в субботу вечером.

«Сегодня, 11 июля 2026 года, на 88-м году жизни ушёл из жизни народный артист Российской Федерации, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актёр Театра на Таганке Юрий Смирнов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что артист стоял у истоков театра. Вместе с Юрием Любимовым он формировал новый художественный язык отечественной сцены.

Смирнов играл в таких знаковых спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир».

Последней работой Юрия Смирнова стал спектакль «Земляничная поляна», в котором он исполнил главную роль профессора Исака Борга. За нее в 2022 году артист был удостоен Премии города Москвы в номинации «Театральное искусство».

Параллельно с театром Юрий Смирнов снимался в кино. В частности, он сыграл роль Петра Петровича Полипова в многосерийной драме «Вечный зов» и роль бандита Гаврилы в приключенческой комедии «Бумбараш».