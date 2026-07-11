Известный актер Стивен Сигал, звезда фильмов «В осаде», «Часовой механизм», «Хранитель», рассказал журналистам швейцарского портала Weltwoche о том, как много лет назад познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

Артист уточнил, что нередко приезжал в Россию на различные мероприятия. Однажды к нему подошел один из гостей и предложил встретиться с человеком, увлекающимся боевыми искусствами.

«Ко мне подошел один человек и сказал: «Кое-кто хочет с вами встретиться. Он увлекается боевыми искусствами и знает, как сильно вы их любите». И я понял, о ком он говорил», — пояснил Сигал.

По его словам, он дал согласие. Представитель президента отвез его в дом Путина, где он первым делом заметил статую создателя дзюдо в натуральную величину.

«Я сел рядом с ним [Путиным], мы поговорили, и это стало началом большой дружбы», — отметил кинозвезда.

Напомним, что основателем дзюдо является Дзигоро Кано (28 октября 1860 — 4 мая 1938) — японский мастер боевых искусств, основатель школы Кодокан («Зал постижения Пути»).

В феврале 1882 года, после многих лет обучения у признанных мастеров, Кано открыл своё додзё — эта дата считается датой основания школы Кодокан. В начале у него было девять учеников и зал размером на 12 татами.

Мастер рассматривал дзюдо не только как вид единоборства, но и как учение о физическом и нравственном воспитании человека, гармонии тела и духа. Он считал, что дзюдо — не столько защита без оружия, сколько философия повседневной жизни, особое отношение к бытию.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью Weltwoche. В беседе с журналистами представитель Кремля особое внимание уделил причинам негативного отношения европейцев к России.