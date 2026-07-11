Американский актёр и специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям Стивен Сигал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche назвал президента России Владимира Путина величайшим мировым лидером.

Он также высказался о Владимире Зеленском, заявив, что тот по-прежнему остаётся актёром, и о Дональде Трампе, отметив, что у него «есть свой собственный стиль».

Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в мае 2024 года был награждён орденом Дружбы за вклад в международное культурно-гуманитарное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что более 70% граждан России заявили о доверии президенту РФ.