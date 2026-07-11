Россияне пересели на лодки

В Хабаровском крае из-за сильных дождей размыта объездная дорога на трассе Красная Речка — село Казакевичево. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин, уровень воды в реке Правая резко поднялся, что привело к повреждению дорожного полотна на 12-м километре.

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На месте развернута масштабная операция с участием спасателей, дорожных служб и представителей районной и краевой администраций.

В настоящее время рабочие укладывают водопропускные трубы, после чего приступят к засыпке участка скальником. Благодаря тому, что вода постепенно спадает, темпы восстановительных работ ускоряются.

Для местных жителей организована временная переправа. Схема движения автобуса № 177 изменена: пассажиров довозят до безопасных точек по обе стороны от размыва, а затем пересаживают на лодки.

Также власти обеспечили подвоз питьевой воды и организовали временный проезд к селу Кукан. По расчетам властей, движение по основной дороге должно быть восстановлено уже к вечеру.

Ранее сообщалось, что мощная гроза над Свердловской областью оставила без электричества тысячи жителей. По данным МЧС, из-за непогоды свет отключился в Каменске-Уральском, Реже, Заречном, Сысерти и Рефтинском.