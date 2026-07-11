Скандально известной блогерше Диане Шурыгиной грозит наркотическая ломка

Блогерша Диана Шурыгина, находящаяся в следственном изоляторе, может испытывать тяжелейший синдром отмены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на окружение девушки.

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По информации источников издания, Шурыгина плотно «подсела» на запрещенные вещества. Знакомые утверждают, что пагубная привычка началась из желания раскрепоститься перед камерой для создания откровенного контента.

Чтобы снять внутренние барьеры, девушка начала употреблять синтетические порошки и соли. В ход также шли другие наркотики, а тяжелые «отходняки» после бессонных марафонов она пыталась глушить рецептурными аптечными препаратами.

Окружение блогерши вспоминает, что зависимость быстро взяла верх над ней. В состоянии наркотического опьянения Диана вела себя крайне неадекватно: бросалась в друзей вещами, крушила посуду и могла проявлять агрессию.

Осознав, что теряет контроль над ситуацией, она даже проходила курс лечения в реабилитационном центре. Однако после выписки девушка снова вернулась к употреблению.

Сейчас, оказавшись за решеткой, Шурыгина столкнулась с серьезной физической и психологической тягой к веществам. По словам близких, из-за зависимости она буквально потеряла рассудок и теперь страдает от сильнейшей ломки.

Ранее сообщалось, что скандальная блогерша и бывшая участница ток-шоу Шурыгина была помещена под домашний арест в связи с уголовным делом о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.