Названа причина смерти звезды сериала «Тайны следствия»

Российский актер театра и кино Дмитрий Брейкин, звезда сериалов «Тайны следствия» и «Первый отдел», скончался в Таиланде после того, как у него «произошло кровотечение в желудок», пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на близких ариста.

© Кадр из фильма

О трагедии стало известно в пятницу, 10 июля, первоначально причина смерти не называлась.

«Он еще в Таиланде. Нам сказали, что у него произошло кровотечение в желудок, остановка сердца», — рассказал родственник артиста.

Официальное заключение о причине смерти пока не обнародовано, тайские власти дожидаются результатов судебно-медицинской экспертизы тела.

Ранее СМИ Таиланда сообщили, что наиболее частыми причинами смерти иностранных туристов становятся дорожно-транспортные происшествия, особенно с участием арендованных мотоциклов и скутеров.

На втором месте — утопления, как при купании, так и при авариях катеров, яхт, лодок. На третьем — инфаркты, инсульты и желудочно-кишечные кровотечения.

Названа причина смерти основателя «Песняров» Владислава Мисевича

Значительная часть несчастных случаев, по словам местных журналистов, происходит на Пхукете, Паттайе, Самуи и в провинции Краби.

После смерти иностранца полиция Таиланда обязана установить обстоятельства произошедшего и исключить признаки насильственной смерти. Окончательные выводы делаются только после проведения вскрытия и получения результатов экспертиз.

После подтверждения смерти российское консульское учреждение оказывает родственникам содействие в оформлении документов, необходимых для репатриации тела.

Перевозка тела из Таиланда в Россию — весь комплекс необходимых действий — может занимать несколько дней или даже недель в зависимости от результатов экспертиз и оформления документов.