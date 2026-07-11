Запашный: Путин пожертвовал личной жизнью ради России
Эдгард Запашный, народный артист России и директор Большого Московского цирка откровенно рассказал о личной жизни, воспитании детей и общественно‑политической повестке.
По словам артиста, он так и не решился на официальный брак, хотя воспитывает троих детей, передаёт NEWS.ru.
«Есть такая поговорка: если до 40 лет не женился, потом уже не над, – подчеркнул он. – Это, наверное, про меня».
При этом артист признался, что никогда не отстранялся от отцовских обязанностей:
«Я не допускал мысли, что оставлю своего ребёнка, у него должна быть моя фамилия. И у ребёнка будет всё, независимо от того, останемся мы вместе или нет».
Дети Запашного – Стефания, Глория и Даниэль – уже выходят на арену и выполняют сложные трюки: он воспитывает их как представителей цирковой династии.
«Мы воспитываем своих детей с желанием продлить работу в цирке. Конечно, повзрослев, они могут сказать, что им не нравится выступать. Но пока я не услышал такого ни от пятнадцатилетней дочки, ни от младших детей», – рассказал артист.
Он также активно участвует в гуманитарных и культурных инициативах в новых регионах.
«В Луганске живут невероятно сильные люди. Мы приезжаем туда с культурной и гуманитарной миссиями – посещаем детские больницы, привозим то, что там особенно необходимо», – говорит Запашный.
Кроме того, дрессировщик, будучи доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, высоко оценивает личные качества главы государства.
«Владимир Владимирович — честный, внимательный, не упускающий детали и трудолюбивый человек. Фактически Путин пожертвовал личной, частной жизнью ради России», – резюмировал народный артист.