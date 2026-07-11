Дуров заявил о становлении Евросоюза банановой республикой

Основатель Telegram Павел Дуров в соцсети X заявил, что Европейский союз (ЕС) становится банановой республики.

Так он прокомментировал одобрение Европарламентом закона Chat Control о сканировании мессенджеров всех жителей ЕС.

«Подобные уловки, некогда типичные для банановых республик, теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», — написал Дуров.

Ранее бизнесмен раскритиковал WhatsApp и заявил об обмане из-за шифрования. Кроме того, он заявил, что к частным перепискам могут получать доступ посторонние лица.