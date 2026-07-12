Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе в 2026 году

Россиян ждет трехдневная рабочая неделя перед Новым годом — с 28 по 30 декабря. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.

«Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря. Отдых начнется 31 декабря 2026 года, который приходится на четверг. Это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря», — сказал он.

Политик подчеркнул, что 31 декабря будет нерабочим днем благодаря переносу выходного с 4 января. При этом новогодние праздники продлятся до 10 января включительно.

Ранее юрист Вадим Виноградов высказался о праве работодателей устраивать шестидневную рабочую неделю. «Статья 91 Трудового кодекса устанавливает предельную продолжительность рабочей недели в 40 часов. Превышать эту норму нельзя, даже если сотрудники согласны работать больше», — пояснил специалист.