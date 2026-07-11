Минтруд отказался делать 31 декабря праздничным днем

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил РИА Новости, что ведомство пока не считает нужным закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня.

По его словам, действующее трудовое законодательство и так позволяет гибко переносить выходные в рамках существующих норм, а введение дополнительного дня изменило бы общий баланс рабочих и праздничных дней. Котяков уточнил, что ежегодно принимается постановление о графике переносов — на 2027 год такой документ уже подготовлен и скоро будет подписан.

Согласно проекту производственного календаря, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года.

Новогодние каникулы в 2027 году могут продлить

Ранее Котяков заявил, что нормы трудового законодательства позволяют компаниям страны переходить хоть на четырехдневную, хоть на шестидневную рабочую неделю.