Росавиация заявила о приостановке работы аэропортов в семи городах РФ

В аэропортах семи городов России ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. По ее информации, речь идет об авиагаванях Казани, Калуги, Самары, Ульяновска, Ярославля, Нижнекамска и Бугульмы. При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться.

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При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта. В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием.

В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.